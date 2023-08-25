Похоже, черкасский клуб пока не успел уладить детали контракта с Олегом Дулубом.

ЛНЗ назначил Юрия Дудника исполняющим обязанности главного тренера, сообщает пресс-служба черкащан.

Дулуб отреагировал на слухи о своем возвращении в УПЛ

54-летний специалист выведет команду на матч 5-го тура УПЛ против Металлиста 1925. Новым тренером вратарей уже официально утвердили Андрея Диканя. К слову, ранее обоих сватали в тренерский штаб белоруса Олега Дулуба, которого, по информации СМИ, должны были объявить 24 августа.

Дудник ранее работал в тренерском штабе Зари (2008-2009), главным тренером юношеской команды луганчан (2010-2022) и скаутом Ворсклы (2022-2023). Дикань воспитывался в структуре Металлиста, но почти всю клубную карьеру провел в России (СКА-Энергия, Кубань, Терек, московский Спартак, Краснодар).

Напомним, ЛНЗ попрощался с Александром Ковпаком после вылета из 1/16 Кубка Украины от перволиговой Виктории. В УПЛ черкащане после 4-х туров с 3-мя очками идут тринадцатыми.

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