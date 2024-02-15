"Вам не обязательно тренировать его. Вам просто нужно быть счастливым и создать игру, которая ему подходит. В Реале он стал еще больше нападающим, чем раньше.

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В матче с Барселоной в финале Кубка он забил великий гол: там люди, видимо, поняли, что он – зверь. Не надо давать Криштиану ответственность, мотивацию, амбиции или технику. Нужны лишь некоторые тактические указания и оставить его спокойным и счастливым", – цитирует Моуринью сайт Джанлуки Ди Марцио.

К слову, Роналду сыграл под руководством Жозе Моуринью 164 матча, в которых забил 168 голов. Это с отрывом лучший показатель результативности Криштиану за всю его карьеру.

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