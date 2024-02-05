Влітку виповниться 22 роки з моменту дебюту Роналду в професіональному футболі. Ерлінг Холанд тоді лишень вчився ходити та говорити. Зараз уже норвежець претендує на те, щоб посісти футбольний Олімп, а Кріштіану не соромиться визнавати, що у зірки Манчестер Сіті був сильніший сезон, ніж у нього. Це і є зміна поколінь.

Роналду приголомшив реакцією під час оголошення найкращого гравця року

Португалець безпосередньо вплинув на формування нової плеяди футбольних зірок – для них він був прикладом, кумиром, ідолом. Мільйони хлопчиків по всьому світу, граючи у футбол, уявляли, ніби вони – Роналду. На честь сьогоднішнього іменинника розповідаємо про тих, кому вдалося. Звісно, не стати на один щабель з Кріштіану, але бодай опинитися з ним в одній лізі – грати у футбол на найвищому рівні.

Кіліан Мбаппе. Починаємо з очевидного кандидата. Усі ці балачки про мрію Мбаппе грати за Реал родом із його дитинства. Тоді Кіліан фанатів від мадридців та особисто від Роналду. В кімнаті француза стіни були обклеєні постерами із зображенням Кріштіану. Такий собі суперфанат, який зумів максимально наблизитися до рівня свого кумира.

Під час матчу Ліги націй між Францією та Португалією у 2020 році Мбаппе зіграв проти Роналду, а після гри опублікував лаконічний, але красномовний допис у Твіттері. Ідол – це єдине слово. Однак також слід зважати на емодзі. З короною все зрозуміло, а зображення цапа використовують для позначення "найкращого за всі часи". Це англійська абревіатура GOAT – Greatest Of All Time.

Публічно Мбаппе ніколи категорично не висловлювався щодо протистояння Роналду і Мессі. Говорив, що поважає обох, хоч у дитинстві був фаном саме Кріштіану. Однак екс-захисник ПСЖ Абду Діалло розповів, що з Кіліаном краще не заводити суперечку про це: "Кріштіану Роналду – це буквально все для Мбаппе. Якщо ви згадаєте при ньому про протистояння Мессі – Кріштіану, то Кіліан буде сперечатися з вами щонайменше годину. Для нього Роналду недоторканний".

Ерлінг Холанд. Норвежець, можливо, єдиний, хто по-справжньому здатен зазіхнути на численні бомбардирські рекорди Роналду, якщо позбудеться своїх перманентних проблем із травмами. Форвард Манчестер Сіті не приховує, що завжди рівнявся на Кріштіану. "Було дуже приємно зустрітися з ним. Я сказав Роналду, що завдяки йому став футболістом. Для мене він завжди був рольовою моделлю", – говорив Холанд про португальця.

Вінісіус Жуніор і Маркус Рашфорд. Все максимально очевидно – вихованці Реала і МЮ відповідно, які бачили, як Роналду досягав успіху в їхніх клубах. Англієць намагається копіювати техніку виконання штрафних ударів і так говорить про вплив Роналду: "Для мене немає більшого натхнення у футболі. Це можна сказати про багатьох молодих гравців і вболівальників Ман Юнайтед, які спостерігали за командою, коли він був тут".

Вінісіус став гідною заміною португальцю в Реалі. Віддати данину своєму кумиру бразилець зміг у розкішному стилі. Під час Ель Класіко в 2020 році Роналду був на Сантьяго Бернабеу. Вінісіус забив гол й відсвяткував у стилі португальця з уже легендарним Siiiiu!

Харрі Кейн. Один із найкращих англійських форвардів у історії молодший за Роналду лише на вісім років, але не соромиться говорити про своє захоплення. "Після матчу я попросив у нього футболу. Роналду – мій великий приклад для наслідування, я спостерігав за ним, коли ріс. Це гарна футболка, щоб отримати її та поставити в рамку. Я дав йому свою футболку, але не знаю, що він з нею робитиме".

Букайо Сака. Просто наведемо відповідь головної зірки нинішнього Арсенала про його улюбленого футболіста: "Кріштіану Роналду. Мені подобається його менталітет. Він завжди хоче бути найкращим, завжди наполегливо працює на полі та поза ним і намагається зробити своє тіло найкращим. Коли він виходить на поле, він виступає з повною впевненістю та повною індивідуальністю та показує, чому він один із найкращих гравців, які коли-небудь грали у футбол. Я б не сказав, що маю його ставлення, тому що ми два різних гравці, він унікальний, але я намагаюся дивитися на нього і брати хороші сторони в його грі. Одна з хороших речей його гри – це його менталітет. Він завжди зосереджений, завжди працює, і я також намагаюся це робити".

Мейсон Маунт. Вихованець Челсі надовго сподівався залишитися в клубі, але коли довелося прощатися, то вибір нового місця роботи був доволі легким. Маунт бачив гру Кріштіану за Манчестер Юнайтед і годинами намагався навчитися бити штрафні в такому ж стилі. Мейсон вірив, що йому вдалося розгадати секрет: "Я намагаюся виконувати штрафні, як Роналду. Бийте м'яч по ніпелю, і він буде рухатися. Ось і все, що ви робите – чудова траєкторія, верхній кут". Важливо, що після цієї фрази маленький Маунт показав усе на практиці.

Chelsea's Mason Mount scored a Ronaldo esque free-kick to secure Champions League football for Chelsea.



His idol is Ronaldo and he copies his free-kick technique.



Cristiano Ronaldo's INFLUENCE is UNREAL.pic.twitter.com/d8Wt4IHYRW — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 26, 2020

Маттейс де Лігт. Не лише форварди беруть приклад з Роналду. Захисник Баварії, як і багато хто з нас, в дитинстві любив уявляти, що він зірковий футболіст. Для де Лігта це завжди був Кріштіану: "Я завжди хотів бути Кріштіану Роналду, коли ми грали у футбол в саду. Особливо це було в той час, коли він грав у Манчестер Юнайтед. Моя перша футболка також належала йому з того часу". Нідерландцю не пощастило стати бомбардиром, але натомість він отримав можливість пограти пліч-о-пліч з кумиром – разом вони захищали кольори Ювентуса.

Расмус Хьойлунд. Днями данець став наймолодшим футболістом Манчестер Юнайтед, який забив у чотирьох поспіль матчах АПЛ. Влітку багато клубів хотіли купити Хьойлунда в Аталанти, але він обрав Олд Траффорд, і це не дивно. "Мій кумир – Роналду. Мій батько показав мені його, коли він грав за Юнайтед. Потім я стежив за Кріштіану в Реалі. Мені просто подобається його менталітет, і мені подобається, що він так прагне забивати голи. Він так палко хоче бути найкращим".

Ендрік. Черговий бразильський проспект, за якого вже заплатили божевільні гроші. 17-річний форвард лишень готується заявити про себе в Реалі, але увага до нього вже прикута. Без порівнянь не обійтися. Ендрік відхрещується від аналогій, але з одним виключенням. "Я просто хочу бути Ендріком і хочу показати людям Ендріка. Якщо є хтось, хто впливає на мене, не через команди, за які він грав, голи, які він забивав, чи титули, які він виграв, а через людину, якою він є, це Кріштіану Роналду", – заявив бразилець.

Жоау Феліш, Бруну Фернандеш. З португальськими футболістами все зрозуміло, тут не обійшлось без патріотизму. "Я фанат Роналду. Завжди стежив за ним. Кріштіану провів у Манчестері значну частину своєї ранньої кар'єри та досяг визначного успіху. Ось чому я мріяв грати за Манчестер Юнайтед", – зізнавався Бруну. Молоде покоління в Португалії уособлює Жоау Феліш, але він не зазіхає на славу Роналду: "Кріштіану – мій кумир, він для мене приклад у всьому. Я був ще дитиною, а він уже був найкращим гравцем у світі. Він унікальний. Він творить історію футболу. Люди завжди запитують мене, чи зможу я досягти рівня Кріштіану, і я завжди кажу їм одне й те саме. Кріштіану унікальний і незамінний".

Алехандро Гарначо. Мабуть, єдиний гравець збірної Аргентини, який публічно називає найкращим футболістом в історії Роналду, а не Мессі. За це йому регулярно прилітає (зокрема, від Серхіо Агуеро), але вінгер МЮ стійкий у своїх переконаннях. Гарначо святкує голи в стилі свого кумира, за що його вже критикували такі зірки, як Артуро Відаль та Анхель Ді Марія.

"Le Chef" у тіні Зідана: підкорив Бремен, запалював з Аїлтоном і Клозе, проміняв футбол на музику та вино