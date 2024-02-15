"Люди зрозуміли, що Роналду – звір": Моурінью розсекретив особливості роботи з Кріштіану
Португальський тренер Жозе Моурінью розповів, як намагався будувати співпрацю з Кріштіану Роналду, якого тренував у мадридському Реалі.
"Вам не обов'язково тренувати його. Вам просто потрібно бути щасливим та створити гру, яка йому підходить. У Реалі він став ще більше нападником, ніж раніше.
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У матчі з Барселоною у фіналі Кубка він забив великий гол: там люди, мабуть, зрозуміли, що він – звір. Не треба давати Кріштіану відповідальність, мотивацію, амбіції чи техніку. Потрібні лише деякі тактичні вказівки та залишити його спокійним та щасливим", – цитує Моурінью сайт Джанлуки Ді Марціо.
До слова, Роналду зіграв під керівництвом Жозе Моурінью 164 матчі, в яких забив 168 голів. Це з відривом найкращий показник результативності Кріштіану за всю його кар'єру.
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