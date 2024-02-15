"Вам не обов'язково тренувати його. Вам просто потрібно бути щасливим та створити гру, яка йому підходить. У Реалі він став ще більше нападником, ніж раніше.

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У матчі з Барселоною у фіналі Кубка він забив великий гол: там люди, мабуть, зрозуміли, що він – звір. Не треба давати Кріштіану відповідальність, мотивацію, амбіції чи техніку. Потрібні лише деякі тактичні вказівки та залишити його спокійним та щасливим", – цитує Моурінью сайт Джанлуки Ді Марціо.

До слова, Роналду зіграв під керівництвом Жозе Моурінью 164 матчі, в яких забив 168 голів. Це з відривом найкращий показник результативності Кріштіану за всю його кар'єру.

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