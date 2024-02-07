Матчем-открытием обновленного Сантьяго Бернабеу может стать поединок между Реалом и саудовским Аль-Насром. Мадридцы уже прислали клубу Криштиану Роналду соответствующее приглашение на товарищеский поединок.

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Правда, это случится еще нескоро. Предварительная дата игры – январь 2025 года, сообщает Saudi World Football со ссылкой на журналиста Сауда Аль-Сарами.

Напомним, Криштиану Роналду, который уже больше года защищает цвета Аль-Насра, выступал за Реал с 2009 по 2018-й. В составе мадридского клуба португалец выиграл 4 ЛЧ и дважды стал чемпионом Испании.

К слову, 5 февраля Криштиану Роналду исполнилось 39 лет. Несмотря на почтенный футбольный возраст, капитан сборной Португалии все еще поражает результативностью – за 2023 год он забил 53 гола, что является лучшим показателем в мире.

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