"Я не думаю, что надо говорить о каком-то "новом" Месси. Думаю, люди слишком много говорят. Они не знают, что здесь происходит каждый день, что происходит внутри. Лео – это Лео, он не меняется. Нет, он до сих пор продолжает влиять на ситуацию, он приспосабливается.

Голы Месси, Неймара и Рамоса в видеообзоре поединка за Суперкубок Франции ПСЖ – Нант – 4:0

Очевидно, мы надеемся, что все пойдет хорошо для нас троих – для меня, Лео, Килиана. Если у нас все будет хорошо, я уверен, что будет хорошо и для команды. Я доволен, мы провели очень хороший матч. Очень важно начать побеждать – это матч, заканчивающийся трофеем. Что бы ни случилось, ты должен победить", – цитирует Неймара Goal.

Напомним, прошлый сезон не оправдал гигантских надежд ПСЖ. Команда выиграла только чемпионат и Кубок лиги, а в Лиге чемпионов вылетела от Реала уже на стадии 1/8 финала.

Месси, Неймар и Рамос принесли ПСЖ победу в Суперкубке Франции – дебютный титул и сладкая месть для Гальтье