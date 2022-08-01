ПСЖ уничтожил Нант и завоевал первый трофей в начале нового сезона. Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ – Нант на Футбол 24.

Суперкубок Франции

ПСЖ – Нант – 4:0

Голы: Месси, 22, Неймар, 45+5, 82 (пен.), Рамос, 57

Удаление: Кастелетто, 81 (Н)

Парижане начали активно атаковать ворота соперника – на 14 минуте Маркиньос головой пробил в перекладину. А на 22 минуте Месси открыл счет во встрече, получив классный пас от Неймара, шатнув вратаря и забив фактически в пустые ворота.

Месси, Неймар и Рамос принесли ПСЖ победу в Суперкубке Франции – дебютный титул и сладкая месть для Гальтье

Перед перерывом бразилец удвоил преимущество ПСЖ, классно забив со штрафного. После перерыва экс-звезды Ла Лиги продолжили феерию – на этот раз забил Серхио Рамос, пяткой эффектно добивший мяч в ворота. Точку во встрече поставил Неймар, реализовавший пенальти.