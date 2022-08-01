"Я не думаю, що треба говорити про якогось "нового" Мессі. Гадаю, люди надто багато говорять. Вони не знають, що тут відбувається щодня, що відбувається усередині. Лео – це Лео, він не змінюється. Ні, він і досі продовжує впливати на ситуацію. Він пристосовується.

Голи Мессі, Неймара та Рамоса у відеоогляді поєдинку за Суперкубок Франції ПСЖ – Нант – 4:0

Очевидно, ми сподіваємося, що все піде добре для нас трьох – для мене, для Лео, для Кіліана. Якщо у нас все буде добре, я впевнений, що буде добре і для команди. Я задоволений, ми провели дуже хороший матч. Дуже важливо почати перемагати – це матч, який закінчується трофеєм. Що б не трапилося, ти маєш перемогти", – цитує Неймара Goal.

Нагадаємо, минулий сезон не виправдав велетенських сподівань ПСЖ. Команда виграла лише чемпіонат і Кубок ліги, а в Лізі чемпіонів вилетіла від Реала вже на стадії 1/8 фіналу.

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