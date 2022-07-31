Суперкубок Франции

ПСЖ – Нант – 4:0

Голы: Месси, 22, Неймар, 45+5, 82 (пен.), Рамос, 57

Удаление: Кастелетто, 81 (Н)

В этом году Суперкубок Франции снова проводили в Тель-Авиве. Для Кристофа Гальтье это был не только официальный дебют во главе ПСЖ, но и хорошая возможность отомстить Нанту. Именно "канарейки" одолели его Ниццу в предыдущем розыгрыше Кубка Франции. Мбаппе отбывал дисквалификацию, поэтому компанию Месси и Неймару в атаке составил Сарабия. Также следует отметить появление единственного новичка ПСЖ в основе – центрхава Витиньи, которого подписали из Порту.

Бавария выиграла юбилейный Суперкубок Германии, перестреляв РБ Лейпциг – дебютный гол Мане, Левандовски уже забыли

Именно Неймар и Месси решали вопрос о победителе еще в первом тайме. На 22-й минуте передача бразильца дошла до Лео, а тот убрал кипера и покатил мяч в пустые ворота. Оборона Нанта еще раз треснула перед отдыхом. Арбитр назначил штрафной в 23 метрах от ворот, и Неймар идеально закрутил в девятку.

После перерыва избиение продолжилось. Рамос оказался первым на добивании и пяткой красиво отправил мяч в ворота. Точку поставил тот же Неймар, реализовав пенальти за фол последней надежды. 4:0 – ПСЖ завоевал 11-й Суперкубок Франции и обновил собственный рекорд.

Ливерпуль выиграл Суперкубок Англии, переиграв Ман Сити – Нуньес забил и заработал пенальти, Холанд провалил дебют