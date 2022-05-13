"У меня там живут родители, связь с ними периодически пропадает, но дольше чем на день это не случается. Если сравнивать с городами, где ведутся бои, то, конечно, спокойнее.

Украинскую рефери в оккупированной Новой Каховке принудительно доставили в отделение полиции

А вообще Новая Каховка сейчас действительно оккупирована орками, они начинают вводить какие-то свои "законы", предпринимателей заставляют платить процент с выручки. Можно сказать, там просто вернулись 90-е. Идут репрессии против всех проукраинских людей, в частности, журналистов, депутатов. К слову, несколько дней назад у своего дома в Новой Каховке была похищена женщина, футбольный арбитр Ирина Петрова. Она активно выражала проукраинскую позицию. Надеемся, с ней все в порядке.

Людей забирают на подвал в ментовку, сделали какую-то свою так называемую "милицию". Есть люди, которые с ними сотрудничают, но это не от большого ума – они просто не понимают, что скоро будут убегать вместе с ними. В общем, сейчас настроение в городе очень хмурое. Люди не знают, чего ждать: нет ни работы, ни нормальной жизни, ничего. Они выходят на улицу, видят этих оккупантов, и сразу день портится. Психологически очень тяжело там находиться", – признал Дитятьев в комментарии In Poland.

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