Українську арбітриню УАФ Ірину Петрову сьогодні, 9 травня, невідомі у цивільному одязі з георгіївськими стрічками примусово забрали у відділок поліції, повідомляє прес-служба Каховської міської територіальної громади.

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Затримання відбулось близько 16:00 біля під'їзду будинку, де мешкала 37-річна українка. За словами очевидців, викрадачі були у неверезому стані.

До слова, Петрова обслуговує як міжнародні жіночі змагання, так і національні чоловічі. Окрім того, вона працює спортивним тренером з футболу.

Нагадаємо, Нова Каховка з перших днів війни опинилась у тимчасовій окупації. Ірина Петрова є активним і безстрашним учасником проукраїнських мітингів, на яких постійно нагадує, що "Нова Каховка – це Україна".

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