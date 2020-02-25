Любимый бренд Гвардиолы и Луиса Энрике готовится приобрести итальянский клуб

Производитель одежды премиум-класса намерен выкупить долю в итальянской Модене. В данный момент клуб выступает в Серии C.

Компания Stone Island готовится приобрести "канареек", уверяет SPORTbible.

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Итальянский бренд намерен выкупить 30 % акций Модены. Ожидается, что производитель одежды также начнет экипировать команду из региона Эмилия-Романья. Шаг может иметь маркетинговую почву, ведь подобная форма сотрудничества может повысить узнаваемость Модены за пределами Италии. Stone Island давно популярен в мире футболе. В частности, это один из любимых брендов ультрас и топ-тренеров вроде Пепа Гвардиолы и Луиса Энрике.

К слову, Stone Island основан в 1982 году, а основные производственные мощности компании расположены в пригороде Модены. Сам клуб ныне переживает не лучшие времена. В данный момент "канарейки" занимают 8-е место в группе B третьего по рангу дивизиона Италии.

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