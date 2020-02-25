toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ

Ювентус – Интер и еще 5 матчей Серии А пройдут без зрителей

12:44 61 Читати українською
Ювентус – Интер и еще 5 матчей Серии А пройдут без зрителей
Ювентус – Интер / фото из открытых источников

Центральный матч 26-го тура Серии А Ювентус – Интер состоится при пустых трибунах.

 

6 матчей 26-го тура Серии А состоятся при пустых трибунах, сообщает Football Italia со ссылкой на министра спорта Италии Винченцо Спадафора.

Жена Малиновского – о коронавирусе в Италии: Власти советуют не посещать людные места – неизвестно, что будет дальше

Эта мера связана с борьбой против коронавируса. В ряде регионов страны уже введен карантин и запрет на проведение любых спортивных мероприятий, но ряд событий получили одобрение на проведение без присутствия зрителей.

Список поединков, которые состоятся без болельщиков:

Удинезе – Фиорентина

Милан – Дженоа

Парма – СПАЛ

Сассуоло – Брешия

Ювентус – Интер

Сампдория – Верона

Ранее стало известно, что матч Лиги Европы между Интером и Лудогорца пройдет без фанатов на трибунах.

Возвращение гения Месси, крысиные бега в АПЛ, коронавирус против Серии А, Неймар едет на карнавал – обзор уикенда

blog_ava
Юный дублер Пятова оценил игру против Десны, пошутив над своим ростом
00:50
416
Теги
Италия коронавирус Интер Интер Ювентус Ювентус Серия А Ювентус - Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
48
мин
Наполи
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук