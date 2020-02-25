Ювентус – Интер и еще 5 матчей Серии А пройдут без зрителей

Центральный матч 26-го тура Серии А Ювентус – Интер состоится при пустых трибунах.

6 матчей 26-го тура Серии А состоятся при пустых трибунах, сообщает Football Italia со ссылкой на министра спорта Италии Винченцо Спадафора.

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Эта мера связана с борьбой против коронавируса. В ряде регионов страны уже введен карантин и запрет на проведение любых спортивных мероприятий, но ряд событий получили одобрение на проведение без присутствия зрителей.

Список поединков, которые состоятся без болельщиков:

Удинезе – Фиорентина

Милан – Дженоа

Парма – СПАЛ

Сассуоло – Брешия

Ювентус – Интер

Сампдория – Верона

Ранее стало известно, что матч Лиги Европы между Интером и Лудогорца пройдет без фанатов на трибунах.

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