Улюблений бренд Гвардіоли та Луїса Енріке готується придбати італійський клуб

Виробник одягу преміум-класу має намір викупити частку в італійській Модені. Нині клуб виступає у Серії C.

Компанія Stone Island готується придбати "канарок", запевняє SPORTbible.

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Італійський бренд має намір викупити 30 % акцій Модени. Очікується, що виробник одягу також почне екіпірувати команду з регіону Емілія-Романья. Крок може мати маркетингове підґрунтя, адже подібна форма співпраці може підвищити популярність Модени за межами Італії. Stone Island давно популярний у світі футболі. Зокрема, це один із улюблених брендів ультрас і топ-тренерів на кшталт Пепа Гвардіоли та Луїса Енріке.

До слова, Stone Island заснований у 1982 році, а основні виробничі потужності компанії розташовані в передмісті Модени. Сам клуб наразі переживає не найкращі часи. Наразі "канарки" посідають 8-ме місце в групі B третього за рангом дивізіону Італії.

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