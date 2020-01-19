Лэмпард: У Челси должен быть "инстинкт убийцы"

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от матча 23-го тура английской Премьер-лиги против Ньюкасла (0:1).

"Понимаем, что у нас есть проблемы в последней трети поля, мы забиваем недостаточно голов. Если ты не забиваешь, то всегда остаешься уязвимым для неожиданного удара, и сегодня соперник сумел его нанести.

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Мы должны еще больше работать над завершением атак на тренировках. У команды должен быть "инстинкт убийцы" перед чужими воротами. Нам нужно забивать больше голов, если мы хотим достичь поставленных целей.

Из того, что я говорю, совершенно ясно, что мы понимаем, где нам нужно усилиться, но посмотрим", – сказал Лэмпард в эфире телеканала Sky Sports.

Напомним, в матче 23-го тура команда Лэмпарда на четвертой добавленной минуте пропустила с углового и потеряла ничью в матче против Ньюкасла. Как следствие, "синие" с 39 пунктами занимают четвертое место, а Ньюкасл с 29 очками поднялся на двенадцатую позицию.

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