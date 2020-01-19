Лемпард: У Челсі повинен бути "інстинкт вбивці"

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард поділився враженнями від матчу 23-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасла (0:1).

"Розуміємо, що у нас є проблеми в останній третині поля, ми забиваємо недостатньо голів. Якщо ти не забиваєш, то завжди залишаєшся вразливим для несподіваного удару, і сьогодні суперник зумів його нанести.

Сенсаційна поразка команди Лемпарда у відеоогляді матчу Челсі – Ньюкасл

Ми мусимо ще більше працювати над завершенням атак на тренуваннях. У команди повинен бути "інстинкт вбивці" перед чужими воротами. Нам потрібно забивати більше голів, якщо ми хочемо досягти поставлених цілей.

З того, що я говорю, абсолютно ясно, що ми розуміємо, де нам потрібно підсилитись, але подивимося", – сказав Лемпард в ефірі телеканалу Sky Sports.

Нагадаємо, у матчі 23-го туру команда Лемпарда на четвертій доданій хвилині пропустила з кутового і втратила нічию у матчі проти Ньюкасла. Як наслідок, "сині" з 39 пунктами посідають четверту сходинку, а Ньюкасл з 29 очками піднявся на дванадцяту позицію.

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