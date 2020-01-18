Ньюкасл на последней минуте вырвал победу над Челси, Арсенал не справился с Шеффилд Юнайтед: 23-й тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм разделил очки с Уотфордом, Арсенал не устоял против Шеффилд Юнайтед. Отчет об этом и других матчах субботы читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 23-й тур

Уотфорд – Тоттенхэм – 0:0

Арсенал – Шеффилд Юнайтед – 1:1

Голы: Мартинелли, 45 – Флек, 83

Брайтон – Астон Вилла – 1:1

Голы: Троссар, 38 – Грилиш, 75

Вест Хэм – Эвертон – 1:1

Голы: Диоп, 40 – Кэлверт-Левин, 44

Норвич – Борнмут – 1:0

Гол: Пукки, 33 (пен.)

Удаления: Годфри, 76 – Кук, 31

Саутгемптон – Вулверхэмптон – 2:3

Голы: Беднарек, 15 Лонг, 35 – Нету, 53, Хименес 65, (пен.), 76

Ньюкасл – Челси – 1:0

Гол: Айден, 90+4

Субботнюю программу 23-го тура открывал Уотфорд, который в родных стенах принимал Тоттенхэм. Первый тайм выглядел довольно ровно, хотя небольшое преимущество всё же было за "шпорами" – лучший шанс открыть счёт до перерыва упустили именно они (Моура не смог переиграть Фостера при выходе один-на-один под углом). На старте второго тайма несколько неточных ударов с близкой дистанции нанесли "олени", а на 69-й они запороли супершанс: Вертонген в собственной штрафной заблокировал удар Деулофеу рукой, арбитр назначил пенальти, а Дини пробил с "точки" – Гассанига парировал.

Тотнем едва не наказал за расточительность в компенсированное время прострелом Орье, который в падении замкнул Ламела – новичок Пузетто успел вынести мяч с самой линии ворот. До гола не хватило нескольких миллиметров. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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Тенденция деления очков продолжилась и в следующих матчах субботы. Арсенал, как и в первом круге, не смог победить Шеффилд Юнайтед. Первый тайм сложился для "канониров" оптимистично. Команда Артеты полностью доминировала на поле, и перед перерывом таки смогла открыть счет. Взятие ворот организовали молодые таланты – Сака и Мартинелли. Лондонцы вышли явно расслабленными на вторую половину, и наказание не заставило себя ждать. Шеффилд провел несколько острых атак, одна из которых завершилась мощным выстрелом Флека – "клинки" забирают один пункт домой.

Вест Хэм решил взять пример со своих лондонских соседей. Диоп вывел "молотов" вперед на сороковой минуте, но ответ Эвертона была молниеносным. Молодая звезда "ирисок" Кэлверт-Левин подтвердил свой невероятный прогресс под руководством Карло Анчелотти. Андрей Ярмоленко продолжает свое восстановление после травмы, поэтому Вест Хэм обходится без украинца.

В других двух матчах субботы встречались команды, которые борются за выживание. Брайтон и Астон Вилла расписали ничью, а последняя команда АПЛ Норвич смогла несколько улучшить свое положение. "Канарейки" не обошлись без помощи капитана Борнмута Стива Кука. Центрбек сыграл рукой в ​​своей штрафной, за что получил прямую красную карточку. Наказание уверенно реализовал Пукки – 1:0, которые продержались до финального свистка.

Вишенкой на торте стал поединок между Саутгемптоном и Вулверхэмптоном. Казалось, что после голов Беднарека и Лонга "святые" гарантировали себе успех уже в первом тайме. Но подопечные Эшпириту Санту показали невероятный характер. Камбэк начал форвард Педру Нету, а Рауль Хименес принес "волкам" победу. Кроме дубля мексиканца стоит отметить и два ассиста реактивного Адама Траоре.

Ньюкасл в последнем английском матче дня принимал Челси. В первом тайме преимуществом владели "аристократы", однако "сороки" создали дебютный голевой момент – Жоелинтон на 22-й минуте замкнул подачу ударом в перекладину. Гости упустили свой шанс отличиться на 34-й минуте – сначала Абрахам пяткой с нескольких метров попал в крестовину (из офсайда), а затем Дубравка вытащил классный выстрел Канте в ближний угол. В конце концов, на отдых команды пошли без голов.

Первая половина второго тайма оказалась откровенно скучной, а вот дальше дела пошли веселее. Челси серьёзно прижал Ньюкасл: на 72-й минуте Абрахам после ошибки Лонгстаффа вышел один-на-один с Дубравкой, переиграл его, однако не попал в пустой угол – впрочем, на 79-й Тамми снова вырвался на свидание с голкипером. На этот раз Дубравка накрыл его выстрел, а Ритчи поймал мяч прямо перед воротами. На 80-х же команды обменялись классными, но немного неточными ударами Эмерсона и Сен-Максимена.

Казалось, что голов болельщики так и не увидят, однако на 90+4-й минуте Ньюкасл провёл угловой. Навес с него выбили на Сен-Максимена, исполнившего высокую подачу-удар с левого фланга на дальнюю штангу – её и замкнул Айден, установив победный для "сорок" счёт!

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