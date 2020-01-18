Сенсационное поражение команды Лэмпарда в видеообзоре матча Челси – Ньюкасл

Челси не смог справиться с Ньюкаслом в 23 туре АПЛ (0:1). Смотрите видео гола и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

"Синие" так и не забили ни одного мяча, несмотря на ощутимое преимущество в течение 90 минут.

Ньюкасл на последней минуте вырвал победу над Челси, Арсенал не справился с Шеффилд Юнайтед: 23-й тур АПЛ, матчи субботы

Команды потеряли по одной замечательной возможности в первом тайме, во втором также долго не могли найти ключи к воротам соперника. В конце концов, Челси так и не пробился сквозь плотные ряды защиты Ньюкасла с Дубравкой во главе, а вот "сорокам" повезло больше. На 90+4-й минуте Айден замкнул подачу Сен-Максимена и принес своей команде неожиданные три очка.