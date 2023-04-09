"Прибыли новые игроки, дайте им время адаптироваться – они должны понять, что значит играть за Челси.

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Они должны знать, что это такое – носить логотип Челси. Фаны реагируют на это. Гарантирую, что за период моей работы здесь мы будем работать над их развитием", – цитирует Лэмпарда Фабрицио Романо на своей странице в Твиттер.

Напомним, в дебютном после возвращения Фрэнка матче "синие" минимально уступили Вулверхэмптону (0:1), доведя свою серию без побед до четырех поединков.

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