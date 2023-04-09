"Прибули нові гравці, дайте їм час адаптуватися – вони повинні зрозуміти, що означає грати за Челсі.

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Вони повинні знати, що це таке – носити логотип Челсі. Фани реагують на це. Гарантую, що за період моєї роботи тут ми працюватимемо над їхнім розвитком", – цитує Лемпарда Фабріціо Романо на своїй сторінці у Твіттер.

Нагадаємо, у дебютному після повернення Френка матчі "сині" мінімально поступились Вулверхемптону (0:1), довівши свою безпереможну серію до чотирьох поєдинків.

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