Лемпард став на захист Мудрика і Ко після поразки Вулверхемптону
Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Френк Лемпард просить дати час новачкам команди на повноцінну адаптацію.
"Прибули нові гравці, дайте їм час адаптуватися – вони повинні зрозуміти, що означає грати за Челсі.
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Вони повинні знати, що це таке – носити логотип Челсі. Фани реагують на це. Гарантую, що за період моєї роботи тут ми працюватимемо над їхнім розвитком", – цитує Лемпарда Фабріціо Романо на своїй сторінці у Твіттер.
Нагадаємо, у дебютному після повернення Френка матчі "сині" мінімально поступились Вулверхемптону (0:1), довівши свою безпереможну серію до чотирьох поєдинків.
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