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Лэмпард разочарован работой Челси на трансферном рынке: Теперь мы андердоги

11:42 32 Читати українською
Лэмпард разочарован работой Челси на трансферном рынке: Теперь мы андердоги
Фрэнк Лэмпард / ВВС

Главный тренер лондонского Челси убежден, что отсутствие приобретений во время зимнего трансферного окна ухудшит шансы команды в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

"Мы на четвертом месте и имеем шесть очков отрыва, но... Теперь мы, вероятно, андердоги, ведь наши конкуренты усилились. Это факт.

Лэмпард: Деньги – не моя проблема, но Челси нужны трансферы, чтобы двигаться вперед

Каждый раз, когда я включаю телевизор, какой-то игрок переходит в какой-то клуб. Я должен быть первым человеком, который остается положительним, несмотря ни на что, но я также должен быть честным, когда говорю", – цитирует Лэмпарда The Telegraph.

Напомним, во время закажем трансферного окна Челси не подписал ни одного игрока, хотя Лэмпард неоднократно намекал, что клубу нужен новый форвард, а также усиления флангов обороны.

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