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Лемпард розчарований роботою Челсі на трансферному ринку: Тепер ми андердоги

11:41 236 Читать на русском
Лемпард розчарований роботою Челсі на трансферному ринку: Тепер ми андердоги
Френк Лемпард / ВВС

Головний тренер лондонського Челсі переконаний, що відсутність придбань під час зимового трансферного вікна погіршить шанси команди у боротьбі за вихід в Лігу чемпіонів.

"Ми на четвертому місці і маємо шість очок відриву, але... Тепер ми, ймовірно, андердоги, адже наші конкуренти підсилилися. Це факт.

Лемпард: Гроші – не моя проблема, але Челсі потрібні трансфери, аби рухатися вперед

Кожен раз, коли я вмикаю телевізор, якийсь гравець переходить в якийсь клуб. Я повинен бути першою людиною, яка залишається позитивною, незважаючи ні на що, але я також повинен бути чесним, коли говорю", – цитує Лемпарда The Telegraph.

Нагадаємо, під час замового трансферного вікна Челсі не підписав жодного гравця, хоч Лемпард неодноразово натякав, що клубу потрібен новий форвард, а також підсилення флангів оборони.

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