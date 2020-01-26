Лэмпард: Деньги – не моя проблема, но Челси нужны трансферы, чтобы двигаться вперед

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после победы в 1/16 финала Кубка Англии против Халл Сити (2:1).

"Хорошая новость в том, что мы идем дальше, плохая – что мы часто проводим такого рода матчи. Игра была под нашим контролем, но мы сами себе создали проблемы, из-за чего концовка встречи получилась очень нервной.

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Летом Челси получил наказание, и это доставляет нам боль. Мы потеряли Эдена Азара, одного из лучших игроков в истории клуба. Такое положение дел. Моя задача состоит в том, чтобы ежедневно работать на тренировках, помогая игрокам становиться лучше. Прошлым летом мы не удержали свои позиции, и теперь нам нужны трансферы, чтобы двигаться вперед. Деньги – не моя проблема, но я должен быть честным и откровенным", – цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, "аристократы" после открытия зимнего трансферного окна еще не осуществили ни одного приобретения. Команда Лэмпарда, набрав 40 очков в 24 играх, занимает четвертое место в английской Премьер-лиге. Во вчерашнем матче 1/16 финала Кубка Англии "пенсионеры" одолели Халл Сити 2:1 и вышли в 1/8 раунда соревнований.

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