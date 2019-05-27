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Лэмпард рассказал, покинет ли он Дерби после невыхода в АПЛ

23:20 26 Читати українською
Лэмпард рассказал, покинет ли он Дерби после невыхода в АПЛ
Фрэнк Лэмпард / Reuters

Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о своем будущем после поражения в финале плей-офф Чемпионшипа.

Англичанин не стал посыпать голову пеплом после неудачи в решающем матче сезона.

"Это жестоко, но таков футбол. Мы разочарованы, но я очень горжусь командой. Я горжусь тем, что я тренер этого клуба. У меня двухлетний контракт, мне нравится здесь работать, и я хочу прогрессировать вместе с Дерби.

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Я поблагодарил всех за то, что они выложились. Команда друзей, они все разочарованы. Я видел их опущенные головы, на это тяжело смотреть, потому что я люблю их как команду", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Дерби.

Напомним, "бараны" уступили Астон Вилле со счетом 1:2 и не смогли пробиться в английскую Премьер-лигу.

Астон Вилла стала третьим новичком АПЛ – Терри победил Лэмпарда в финале плей-офф Чемпионшипа

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Англия Дерби Каунти Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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