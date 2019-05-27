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Лемпард розповів, чи покине Дербі після невиходу в АПЛ

27 травня 23:20 219 Читать на русском
Лемпард розповів, чи покине Дербі після невиходу в АПЛ
Френк Лемпард / Reuters

Френк Лемпард поділився думками про своє майбутнє після поразки у фіналі плей-офф Чемпіоншипу.

Англієць не став посипати голову попелом після невдачі у вирішальному матчі сезону.

"Це жорстоко, але такий футбол. Ми розчаровані, але я дуже пишаюся командою. Я пишаюся тим, що я тренер цього клубу. У мене дворічний контракт, мені подобається тут працювати, і я хочу прогресувати разом з Дербі.

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Я подякував усім за те, що вони виклалися. Команда друзів, вони всі розчаровані. Я бачив їх понурені голови, на це важко дивитися, тому що я люблю їх як команду", – цитує Лемпарда офіційний сайт Дербі.

Нагадаємо, "барани" поступилися Астон Віллі з рахунком 1:2 і не змогли пробитися до англійської Прем'єр-ліги.

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Англія Дербі Каунті Дербі Каунті Френк Лемпард Френк Лемпард
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