Лэмпард оценил возможность возглавить Челси

Легенда Челси, а ныне главный тренер Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард оценил возможность вернуться в лондонский клуб в статусе наставника.

"После игры с Астон Виллой я пообщаюсь с владельцем Дерби, этот разговор все равно планировался уже давно. Сначала мы должны дождаться результата финала плей-офф, потому что он определит содержание нашего разговора.

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Слухи о моем возвращении в Челси были очевидными в течение всего сезона. Я 13 лет провел в этом клубе, а моя нынешняя команда дошла до финала плей-офф Чемпионшипа. Ничего удивительного.

Сейчас мое видение ситуации таково: я не хочу об этом ни думать, ни говорить. Я хочу говорить о нашей игре за путевку в АПЛ", – цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, подопечные Лэмпарда встретятся с Астон Виллой в финале плей-офф Чемпионшипа. Поединок состоится 27 мая, начало в 17:00.

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