Еще один клуб английской Премьер-лиги выступит в поддержку украинцев в непростое время борьбы с российскими захватчиками.

Тоттенхэм дома будет принимать Эвертон. Перед матчем "шпоры" запланировали акцию мира из-за военного вторжения России в Украину, сообщает пресс-служба клуба.

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Хор Haringey Vox (дети в возрасте 11-18 лет) споет One Day, которую записал американский исполнитель регги Матисьяху. В песне выражается надежда, что мир перестанет воевать, а люди вернутся к добру и свободе. Ранее хор уже выступал на Тоттенхэм Стедиум в день памяти жертв Холокоста.

Чтобы поддержать акцию, болельщиков упорно просят прийти на арену за 15 минут до начала встречи. Песня будет сопровождаться аплодисментами в знак солидарности с народом Украины. Игроки "шпор" будут разминаться в футболках с призывами мира и надписью "Футбол вместе".

К слову, поединок 28 тура АПЛ с участием команды Виталия Миколенко запланирован на понедельник, 7 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

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