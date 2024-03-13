Лэмпард раскритиковал Челси за трансферы в стиле Мудрика
Бывший игрок и тренер Челси Фрэнк Лэмпард понимает, почему команда Маурисио Почеттино не способна бороться за высокие места.
"Я думаю, вам следует быть осторожным, указывая пальцем на тренера или, возможно, на молодого игрока, который пытается найти форму в команде, которая не имеет действительно опытного хребта, на которого они могли бы положиться и равняться на определенных игроков. Стратегия заключалась в привлечении молодых игроков, есть молодые ребята, которые приезжают в возрасте 21 года из другой страны и пытаются вписаться в команду.
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В мое время, когда вы приводили этих молодых игроков, они сидят на скамейке запасных или тренируются рядом и наблюдают. Они смотрят на Дрогба и то, как он тренируются, или смотрят на Джона Терри и то, как он руководит коллективом. Они учатся, а потом попадают в команду или не преуспевают в Чесли. Просить множество игроков делать это одновременно и развиваться – дело непростое. Думаю, что стратегия, конечно, будет поставлена под сомнение", – сказал Лэмпард в эфире подкаста Unfiltered.
Напомним, после перехода под руководство Тодда Бели Челси уже потратил на трансферы более миллиарда фунтов. Лондонцы преимущественно подписывали молодых игроков с потенциалом стать звездами в будущем. В частности, Мойзеса Кайседо, Кристофера Нкунку, Ромео Лавию, Михаила Мудрика, Коула Палмера, Николаса Джексона и других.
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