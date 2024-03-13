"Я думаю, вам следует быть осторожным, указывая пальцем на тренера или, возможно, на молодого игрока, который пытается найти форму в команде, которая не имеет действительно опытного хребта, на которого они могли бы положиться и равняться на определенных игроков. Стратегия заключалась в привлечении молодых игроков, есть молодые ребята, которые приезжают в возрасте 21 года из другой страны и пытаются вписаться в команду.

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В мое время, когда вы приводили этих молодых игроков, они сидят на скамейке запасных или тренируются рядом и наблюдают. Они смотрят на Дрогба и то, как он тренируются, или смотрят на Джона Терри и то, как он руководит коллективом. Они учатся, а потом попадают в команду или не преуспевают в Чесли. Просить множество игроков делать это одновременно и развиваться – дело непростое. Думаю, что стратегия, конечно, будет поставлена под сомнение", – сказал Лэмпард в эфире подкаста Unfiltered.

Напомним, после перехода под руководство Тодда Бели Челси уже потратил на трансферы более миллиарда фунтов. Лондонцы преимущественно подписывали молодых игроков с потенциалом стать звездами в будущем. В частности, Мойзеса Кайседо, Кристофера Нкунку, Ромео Лавию, Михаила Мудрика, Коула Палмера, Николаса Джексона и других.

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