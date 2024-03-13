"Я думаю, вам слід бути обережним, вказуючи пальцем на тренера або, можливо, на молодого гравця, який намагається знайти форму в команді, яка не має справді досвідченого хребта, на якого вони могли б покластися і рівнятися на певних гравців. Стратегія полягала у залученні молодих гравців, є молоді хлопці, які приїжджають у віці 21 року з іншої країни та намагаються вписатися до команди.

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У мій час, коли ви приводили цих молодих гравців, вони сидять на лаві запасних або тренуються поруч і спостерігають. Вони дивляться на Дрогба і те, як він тренуються, або дивляться на Джона Террі і те, як він керує колективом. Вони вчаться, а потім потрапляють до команди або не досягають успіху в Чеслі. Просити безліч гравців робити це одночасно і розвиватися – справа непроста. Думаю, що стратегія, звичайно, буде поставлена під сумнів", – сказав Лемпард в ефірі подкасту Unfiltered.

Нагадаємо, після переходу під керівництво Тодда Бьолі Челсі вже витратив на трансфери понад мільярд фунтів. Лондонці переважно підписували молодих гравців з потенціалом стати зірками в майбутньому. Зокрема, Мойзеса Кайседо, Крістофера Нкунку, Ромео Лавію, Михайла Мудрика, Коула Палмера, Ніколаса Джексона та інших.

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