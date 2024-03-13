Лемпард розкритикував Челсі за трансфери в стилі Мудрика
Колишній гравець і тренер Челсі Френк Лемпард розуміє, чому команда Маурісіо Почеттіно не здатна боротися за високі місця.
"Я думаю, вам слід бути обережним, вказуючи пальцем на тренера або, можливо, на молодого гравця, який намагається знайти форму в команді, яка не має справді досвідченого хребта, на якого вони могли б покластися і рівнятися на певних гравців. Стратегія полягала у залученні молодих гравців, є молоді хлопці, які приїжджають у віці 21 року з іншої країни та намагаються вписатися до команди.
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У мій час, коли ви приводили цих молодих гравців, вони сидять на лаві запасних або тренуються поруч і спостерігають. Вони дивляться на Дрогба і те, як він тренуються, або дивляться на Джона Террі і те, як він керує колективом. Вони вчаться, а потім потрапляють до команди або не досягають успіху в Чеслі. Просити безліч гравців робити це одночасно і розвиватися – справа непроста. Думаю, що стратегія, звичайно, буде поставлена під сумнів", – сказав Лемпард в ефірі подкасту Unfiltered.
Нагадаємо, після переходу під керівництво Тодда Бьолі Челсі вже витратив на трансфери понад мільярд фунтів. Лондонці переважно підписували молодих гравців з потенціалом стати зірками в майбутньому. Зокрема, Мойзеса Кайседо, Крістофера Нкунку, Ромео Лавію, Михайла Мудрика, Коула Палмера, Ніколаса Джексона та інших.
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