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Лэмпард приблизился к возвращению в Челси – Дерби Каунти позволил "синим" вести переговоры со своим тренером

15:13 45 Читати українською
Лэмпард приблизился к возвращению в Челси – Дерби Каунти позволил "синим" вести переговоры со своим тренером
Фрэнк Лэмпард / Фото The Standard

Легенда Челси Фрэнк Лэмпард находится в шаге от возвращения в прежний клуб.

"Дерби Каунти подтверждает, что клуб дал разрешение Челси проводить переговоры с Фрэнком Лэмпардом по поводу занятия вакантной должности главного тренера на Стэмфорд Бридж", – указано в официальном заявлении "баранов".

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Напомним, после отставки Маурицио Сарри именно Лэмпарда называют главным претендентом на кресло наставника Челси.

Напомним, 41-летний специалист возглавил Дерби Каунти летом прошлого года. По итогам прошлого сезона Чемпионшипа "бараны" заняли 6-ю строчку турнирной таблицы.

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Англия Главное Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси Челси Дерби Каунти Дерби Каунти
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