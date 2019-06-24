Челсі майбутнього, або Як Лемпард, Аллегрі та інші претенденти змінять команду зі Стемфорд Брідж

Лондонський Челсі знову вийшов полювати на нового головного тренера після того, як Мауріціо Саррі зрештою оформив свій перехід до туринського Ювентуса. Як виглядатиме склад "синіх" у тактичних побудовах різних керманичів – у розборі від порталу Squawka.

Незважаючи на трансферний бан, помножений на відхід Едена Азара, склад Челсі залишається привабливою перспективою для кожного тренера, який шукає нову роботу. І справді, чимало імен пов'язували з цією посадою, що стала вакантною після підтвердження клубом відставки Саррі.

Завершив, як почав: 7 років Азара у Челсі – до зірок крізь круте піке

Колишні керманичі "синіх" Жозе Моурінью і Рафаель Бенітес удвох несподівано опинилися у фаворитах, хоча інші екс-працівники клубу на кшталт Джона Террі та Стіва Холланда, подейкують, також у гонці.

Ми добре знаємо, як Моурінью і Бенітес будували Челсі, а Террі та Холланду ще треба покерувати першими командами для розвитку їхніх тренерських кар'єр. Та цікаво задуматися над тим, як деякі з інших претендентів розпоряджатимуться наявною нині групою гравців у Челсі. Френк Лемпард, Нуну Ешпіріту Санту, Хаві Грасія, Ерік Тен Хаг і Массіміліано Аллегрі доповнюють список обраних кандидатів на місце Саррі. Та як виглядатиме команда Челсі з цими наставниками на чолі? Маємо припущення...

Френк Лемпард (4-2-3-1)

Френк Лемпард є фаворитом на роботу на Стемфорд Брідж із кількох причин: відхід із Дербі Каунті в Челсі – крок угору, він "знає клуб", його обожнюють фани, він продемонстрував свої уміння в дебютний у статусі менеджера сезон.

У Дербі Лемпард довіряє молоді, тому трансферний бан Челсі, ймовірно, матиме на нього менший вплив, ніж на інших.

Використання формації 4-2-3-1 ми часто бачили на Прайд Парк у сезоні 2018/19. Найкращий голеадор Челсі всіх часів, напевне, буде використовувати Н'Голо Канте та Жоржінью як опору для атакувального тріо в складі Каллума Хадсона-Одоя, Рубена Лофтуса-Чіка та новачка Крістіана Пулішіча.

Лемпард може також віддати Таммі Абрахаму перевагу над Олів'є Жиру на вістрі, що закріпить омолодження складу на роки вперед.

Нуну Ешпіріту Санту (3-5-2)

У той час, як Лемпард та інші можуть дотримуватися ідей Саррі з "четвіркою" позаду, філософія боса Вулверхемптона Нуну Ешпіріту Санту – захищатися силами трьох.

3-5-2 португальця мали успіх у кампанії 2018/19, що призвело до зацікавлення в ньому великих клубів. Сезар Аспілікуета, Давід Луїс та Антоніо Рюдігер забезпечать йому солідну задню лінію, згадавши часи під керівництвом Антоніо Конте.

Із поверненням Аспілікуети до трійки Давіде Дзаппакоста отримає шанс грати на правому фланзі, оскільки фаворит Конте – Віктор Мозес – усе ще в оренді у Фенербахче.

Ешпіріту Санту, вочевидь, обрав би Маркоса Алонсо, а не Емерсона Пальмієрі на роль лівого вінгбека, що посприяло б успіху іспанця з меншою кількістю захисної роботи.

Пулішічу та Жиру буде доручено повторити ефективність дуету "вовків" – Діогу Жоти та Рауля Хіменеса.

Хаві Грасія (4-2-2-2)

Нарівні з Вулверхемптоном Уотфорд був одним із найбільш вражаючих клубів за межами топ-6 Прем'єр-ліги в сезоні 2018/19, "впавши" до нижньої частини таблиці через свій поступ до фіналу Кубка Англії.

4-2-2-2 Хаві Грасії створили в Уотфорді чотири лінії зі специфічними функціями, а в Челсі є набір виконавців, щоб сприйняти цю формацію, якщо Грасія перебереться на Стемфорд Брідж цього літа.

Іспанець може використовувати ту ж четвірку захисників і дует опорників, що і Лемпард, але також покладеться при переході в атаку на гравців центру – Роса Барклі та Лофтуса-Чіка – замість флангових атакувальних футболістів.

Як і Ешпіріту Санту, Грасія намагатиметься витиснути найкраще з партнерства Жиру та Пулішіча. Аналогічна комбінація у складі Троя Діні та Жерара Деулофеу є в його Уотфорді.

Ерік Тен Хаг (4-3-3)

Ерік Тен Хаг був, вочевидь, найхитрішим тренером Європи в сезоні 2018/19, привіши явного андердога Аякс до сенсаційного півфіналу Ліги чемпіонів, так жорстоко програному Тоттенхему.

Його формація 4-3-3 цілком відповідає унікальному бренду Тотального футболу, тому нідерландець точно буде затребуваний великими клубами на кшталт Челсі після переможного дубля у Нідерландах.

Жоржінью може виконувати роль Френкі де Йонга перед вже знайомою четвіркою позаду, Канте "отримає ліцензію" не бродити в стилі епохи Саррі. Барклі підходить на роль Донні ван де Беека, опускаючись в оборону та водночас приєднуючись до атак.

Пулішіч може бути обраний на роль "фальшивої дев'ятки", на якій розквітнув Душан Тадіч, а Хадсон-Одой і Лофтус-Чік додадуть більше юнацької спритності нападу.

Массіміліано Аллегрі (4-3-1-2)

Массіміліано Аллегрі використовував всі можливі формації упродовж свого періоду в Ювентусі, перемикаючись від трьох до чотирьох в обороні, використовуючи ромб у півзахисті, компактні квартети в центрі, традиційних вінгерів, флангових нападників – усе що, ви назвете, він спробував. Тримаючи це в умі, в Челсі він може отримати всі засоби для визначення своєї системи, якою, вочевидь, стане 4-3-1-2.

Ця тактика залежить від флангових захисників, які забезпечують ширину атаку, тому більш атакувальний Алонсо виглядає кращим за Емерсона варіантом.

У півзахисті Барклі гратиме вище за Жоржінью і Канте, але Лофтус-Чік стане найатакувальнішим гравцем у ролі "десятки" під Пулішічем і Жиру. Лофтус-Чік забив 10 м'ячів у сезоні 2018/19 і може значно більше, якщо отримає більш атакувальну роль.

Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину