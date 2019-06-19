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Челси хочет согласовать с Лэмпардом 3-летний контракт до конца недели

14:39 43 Читати українською
Челси хочет согласовать с Лэмпардом 3-летний контракт до конца недели
Фрэнк Лэмпард / УЕФА

Лондонский Челси хочет как можно быстрее назначить Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.

Фрэнк Лэмпард является приоритетной целью лондонского Челси. По информации Evening Standard, лондонцы хотят согласовать контракт со специалистом 3-летний контракт до конца этой недели.

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Дерби Каунти требует у "синих" 4 млн фунтов компенсации, а их президент заявил, что "бараны" хотят долгосрочного сотрудничества с Фрэнком.

Лэмпард находится на отдыхе во Франции, но уже успел сообщить руководству клуба из Чемпионшипа о желании вернуться в Челси.

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