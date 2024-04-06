Бывший наставник Челси Фрэнк Лэмпард может продолжить свою карьеру за океаном.

Английский специалист находится без работы с момента ухода из Челси, где в конце сезона 2022/23 был временным тренером.

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Как сообщает Telegraph, Федерация футбола Канады включила Фрэнка Лэмпарда в короткий список наставников, которые могут возглавить национальную сборную перед Чемпионатом мира 2026 года. Англичанин хочет вернуться к работе, но ждал удобного случая, и еще неизвестно, привлекательна ли для него работа в Канаде.

Напомним, Лэмпард работал только в Англии. Он возглавлял Дерби Каунти, Челси и Эвертон.

Сборная Канады примет участие в Копа Америка-2024. Они попали в группу A, где сыграют против Аргентины, Перу и Чили.

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