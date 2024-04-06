12-й тур Кубка Дієго Марадони в Аргентині. Бока Хуніорс приймає Сан-Лоренсо. На 20-й хвилині правий захисник господарів – Лукас Блондель – падає на газон і кричить від болю, а лікарі вивозять його з поля на електрокарі. Очевидно, що травма серйозна. Наступного дня вболівальники дізнаються, що 27-річний фулбек порвав "хрести".

Цей тип пошкодження перетворився у справжню епідемію в аргентинському футболі. Блондель став 18-м гравцем, у якого порвались "хрести", за три місяці – і він навіть не останній у списку. Наступного ж вечора ця доля спіткала Улісеса Санчеса з Бельграно, а у вівторок такого ж пошкодження зазнав його одноклубник Лукас Пассеріні. Загалом, чотири останніх травми "хрестів" було отримано всього за п'ять днів!

LA EXTRAÑA EPIDEMIA QUE ESTÁ SUFRIENDO EL FÚTBOL ARGENTINO



️ En solo 3 meses, ya son 18 los futbolistas que han sufrido roturas de ligamentos en el fútbol local.



Vía @SectaDeporOk pic.twitter.com/BTyNdU4Kyr — Pase De Gol (@PaseDeGol22) April 1, 2024

І це вже не аномалія, а тенденція, яка погіршується з кожним сезоном. Після паузи через пандемію коронавірусу, починаючи з жовтня 2020 року, команди Прімери зазнали 72 розриви "хрестів". За останні три місяці 2020-го їх було 6, за весь 2021-й – 13, а у 2022-му та 2023-му позначка зросла до 17-ти. Тепер команди "пробили" 20 розривів "хрестів" за перші три місяці 2024-го.

Легендарний Хуан Себастьян Верон, якого обрали президентом Естудіантеса, у своїх соцмережах б'є на сполох. "Якщо ми не подбаємо про продукт (гравців), покращивши всі умови (календар, ігрові поля, стадіони тощо), то це не припиниться. Ми повинні дбати про продукт".

Juan Sebastián Verón vía Instagram. pic.twitter.com/pFUZ0U40QY — Siempre fútbol (@Yoanmg9) April 1, 2024

Аргентинська преса, тим часом, влаштувала опитування спортивних лікарів щодо профілактики епідемії "хрестів". Цікаво, що клубні медики не бажають йти на контакт зі ЗМІ – на це скаржиться La Nacion, якому довелося брати коментарі у представників галузі поза чемпіонатом. Простої відповіді вони не озвучили, наголошуючи на комплексності проблеми.

Футбол 24 теж не залишився без експертної оцінки. Спортивний лікар з досвідом роботи в українському футболі й автор телеграм-каналу Hospital Pass – Дмитро Бабелюк – погодився прокоментувати версії аргентинських фахівців щодо причин епідемії "хрестів". Він попереджає, що ця тема є особливо складною в сучасній спортивній медицині.

Це – комплексна проблема. Саме тому клубні лікарі не сильно й хочуть говорити. Вони просто не знають, що сказати. Існує дуже багато факторів, і всі вони дотично впливають на виникнення травми "хрестів". Але немає жодних підтверджень і розуміння, що саме ось цей конкретний фактор може впливати більше, ніж якийсь інший.



Немає чіткого науково обґрунтованого і затвердженого розуміння, яка саме причина виникнення у таких травм. Відповідно, немає і конкретного рішення. Якби науковці та всі решта знали причини виникнення травми "хрестів", то вже б розробили тренування, підходи та ефективні методики, які б застосовувались у клубах. Ми б спостерігали тенденцію до зниження кількості травм "хрестів", а не навпаки.

Версія 1: винний важкий графік. У Європі схожі проблеми

Кожен лікар так чи інакше згадував про дуже важкий графік. У Кубку Дієго Марадони клуби зіграють мінімум 14 матчів за 79 днів (26 січня – 14 квітня), маючи всього один тиждень перерви на матчі збірних. До цього слід додати Кубок Аргентини (мінімум два матчі за цей період).

Учасники Копа Лібертадорес і Копа Судамерикана до паузи на Копа Америка (тобто до 20 червня) проведуть +/-30 матчів за чотири місяці – а це аж 11 команд.

LUCAS PASSERINI sufrió la ROTURA DE LIGAMENTOS CRUZADOS de su rodilla derecha.



Es el caso número 20 en lo que va del año en el fútbol argentino.



Vía: @CLMerlo. pic.twitter.com/mkTlweffbA — dataref (@dataref_ar) April 3, 2024

За інтенсивністю графік співставний із топ-лігами Європи. Наприклад, Байєр із 26 січня зіграв вже 13 матчів, а до кінця травня їх буде від 23 до 26-ти – втім, Німеччина завершує на місяць раніше. Аталанта на цьому ж проміжку теж матиме +/-26. Ліверпуль вже зараз провів 15 поєдинків, а до 22 травня їх буде від 25-ти до 28. При цьому європейці не мають місячної перерви між Кубком Марадони і регулярним чемпіонатом.

Це не значить, що подібний календар є нормальним. У лазареті мерсисайдців прямо зараз перебуває 7 футболістів з основного ростеру та найближчого резерву – а ще два тижні тому їх було 10 (відновились Салах, Джонс і Конате). Також показовою є кількість рецидивів у Англії (найбільш інтенсивному чемпіонаті) – Стоунз і Тьяго Алькантара відправились на лікарняний майже одразу після повернення на поле.

У Ла Лізі найбільш демонстративним є кейс Педрі, який взагалі не травмувався до кінця сезону 2020/21, коли вдалося провести 60+ матчів. Після того каталонець пропустив 75 матчів, або понад 30% ігор, у яких міг вийти на поле. У поточному сезоні він отримав аж три травми, пропустивши вже 130 днів.

Особливо важко було після ЧС-2022. Якщо у жовтні 2022-го футболісти були відсутні в середньому 11,35 днів, то вже у січні 2023-го показник зріс до 19,41 днів. Найбільше зростання терміну відновлення спостерігалося при травмах гомілкостопа (170%), литок та гомілки (200%) та задньої поверхні стегна (130%).

Тим не менш, кількість травм "хрестів" у Аргентині незрівнянно більша. Якщо порівнювати із Європою, то у топ-5 лігах сумарно назбирається лишень 17 розривів у сезоні 2023/24. 8 припадає на Бундеслігу, 3 сталося у Ла Лізі, лишень по 2 – в АПЛ, Лізі 1 та Серії А. При цьому чемпіонати у Європі тривають вже восьмий-дев'ятий місяць, в той час як у Аргентині пройшло менше трьох.

Дмитр Бабелюк погоджується з негативним впливом важкого графіку.

На тлі м’язової втоми, крепатури, недовідновлення, а також психологічної втоми справді збільшується ризик здобуття будь-якої травми – в т.ч. і розриву хрестоподібної зв’язки.



Перевантаження, додаткові перельоти й ігри, відсутність якісного відновлення і збільшення інтенсивності футболу – все це в сумі дає більш втомлених спортсменів, сильніше підвладних травматизму і розривам хрестоподібної зв’язки.

Версія 2: генетика та неправильні тренування

Доктор Пабло Корінальдесі в коментарі для TyC Sports наголошує на кількох аспектах, що впливають на ризик розриву "хрестів". Серед них не тільки інтенсивність графіку, а й стан ігрових полів. Втім, одним із головних факторів він називає генетичну схильність футболістів та неправильну організацію тренувань.

Доктор Пабло Корінальдесі

На його думку, деякі гравці захищені від цієї травми від природи. А от спортсмени, які не мають "ореолу захищеності", потребують адаптації тренувань під свої особливості. Втім, рекомендацій у аргентинському футболі не дотримуються належним чином.

Навіть сьогодні футболісти рухаються по схилах вгору та вниз. Коли вони біжать і сповільнюються, їхні м’язи, сухожилля й зв’язки запалюються та страждають набагато більше, ніж під час тренування на пласкій поверхні. Вони стрибають на коробку висотою в метр, але коли приземляються, м’язи надзвичайно страждають. Також сухожилля та зв’язки страждають від присідань.



Чи поставив би я гравця без "ореолу захищеності" тренуватись у подібних вправах? Однозначно ні. Нехай біжить в гору, але вниз ходить. Нехай стрибає на коробку, але сідає та повільно спускається

Дмитро Бабелюк ставиться до цієї версії обережно.

Звичайно, є певне генетичне підґрунтя. Якщо у батьків були розриви хрестів, то у дитини також буде підвищена схильність до такої травми – але не думаю, що люди захищені від розриву "хрестів" якимось міфічним "ореолом".

Другим же фактором травматичності "хрестів" Пабло Корінальдесі вважає фізіологічні зміни, які стали наслідком збільшення роботи з м'ячем.

У футболістів стають сильнішими стегна. Вони цілий день б’ють по м’ячу та мають дисбаланс між квадрицепсами (передньою частиною стегна) і задньою поверхнею, де розташовані сухожилля.

Крім того, у проблемі частого розриву "хрестів" Пабло Корінальдесі звинувачує розвиток привідного м'язу, який теж зростає через збільшення роботи із м'ячем. Схожі висновки зробив Фернандо Сіньйоріні, футбольний тренер з фізпідготовки.

Часто подібні типи травм виникають через поганий розподіл зусиль, оскільки ми схильні тренувати м’язи, які зростають швидше... Підколінне сухожилля є головним захисником хрестоподібної зв'язки – недостатня розвиненість може викликати розрив, який став пандемією в аргентинському футболі.

Ligament – зв'язки, harmstrings – м'язи задньої поверхні стегна

Один із анонімних співрозмовників видання La Nacion теж незадоволений тренувальним процесом. На його думку, зараз модно працювати на розвиток сили – і чим більше, тим краще. Втім, спортсмени й тренери почали забувати про розвиток еластичності м'язів та зв'язок. Стала популярною думка, ніби немає наукових підтверджень ефективності й продуктивності розтяжки.

"Це не так", – запевняє фахівець. "Жодні надзусилля не принесуть користі. Причина настільки великої кількості розривів протягом останнього часу полягає в тому, що не працюють над профілактикою та еластичністю".

Дмитро Бабелюк не здивований такому погляду на проблематику травми "хрестів". Спортивний лікар Руха запевняє, що теорія дисбалансу набула особливої популярності в Європі та світі.

Дисбаланс – це коли привідний м'яз більше натренований і перебуває в кращому тонусі, ніж задня група м’язів або чотириголовий м'яз стегна. Він теж підвищує ризик травми "хрестів". Саме тому одним із фундаментальних підходів до її профілактики є побудова тренування таким чином, щоб всі м'язи стегна (спереду, ззаду, збоку) були однаково розвинені.

Версія 3. Неправильні бутси

Доктор Хорхе Пабло Батіста – авторитетний хірург і травматолог Бока Хуніорс – не став замовчувати проблему, як його колеги в аргентинському футболі. У своєму інстаграмі медик викотив повний розпачу пост.

Можу зробити лише один висновок – я не бачу швидкого виходу. Все більше і більше гравців будуть продовжувати ламатись, це НЕМИНУЧЕ. Немає програм профілактики, які можна було б створити – оскільки змінних, які потрібно виправити, багато. І вони в багатьох випадках впливають на економічні інтереси. Ганьба!!

Доктор Хорхе Пабло Батіста разом з Езекілем Скелотто – екс-хавбеком Аталанти, Інтера й Спортінга

Причиною епідемії розриву "хрестів" він називає щільний графік, погані газони в деяких клубах, а також підвищене фізичне й психологічне навантаження на футболістів. Крім того, Хорхе Пабло Батіста вважає, що травми "хрестів" пов'язані із бутсами – гравці все частіше надають перевагу напівкруглим шипам замість круглих.

У коментарі для TyCSports медик запевнив, що сучасні бутси шкодять здоров’ю. Мінімум 9 із 20 "жертв "хрестів" носили бутси, пов'язані з діапазоном швидкостей, де підошва дуже агресивна. "Чорну мітку" доктор Батіста поставив на Adidas X, Nike Mercurial і Puma Ultra – тобто на моделях з напівкруглими металевими шипами.

[CONCLUSIÓNES]

Suponiendo que ningun jugador usa tapones metalicos, donde la tracción y el riesgo de lesion es mucho mas alto.



9 de los 18 botines estan asociados a la gama de velocidad, donde la suela es muy agresiva.

Adidas X, Nike Mercurial y Puma Ultra. pic.twitter.com/xSUdLYskDo — Botines CABJ (@BotinesCABJ) March 31, 2024

Лікар Боки не став детально пояснювати, в чому проблема таких шипів. Можливо, справа у посиленому зчепленні з газоном, внаслідок якого нога ризикує застигнути в момент зміни напряму. Зокрема, схожим чином травмувався Блондель.

Дмитро Бабелюк налаштований до цієї версії максимально прохолодно.

У нас замало наукових даних. У бутсах грають реально всі, навкруги і постійно. Звичайно, форма шипів впливає на зчеплення з газоном, однак поставити її у залежність з розривом "хрестів" – це досить складний науковий шлях. Тому я б не чіплявся за бутси як за один з ключових факторів розриву "хрестів".

20 розривів "хрестів" для Аргентини – майже рекорд. Але про катастрофу говорити зарано

Тенденція до збільшення загальної кількості розриву "хрестів" у місцевому чемпіонаті дійсно простежується. Наразі епідемія дійшла до позначки 20 травм за три місяці – такими темпами Аргентина може побити рекорд 2009 року. Тоді тамтешні футболісти зазнали аж 22 розриви (але за весь сезон, а не в перед-турнірі).

Український експерт рекомендує не вестись на гучні заголовки із шокуючими цифрами, а розбиратись у деталях. Перш за все, важливо розділити увесь масив травм за походженням – а вже потім бити на сполох.

Шкода, що жоден з лікарів не порушив питання контактного та неконтактного пошкодження, тому що це відіграє велику роль. У науковому світі постійно вказують на цю характеристику, коли рахують статистику травм. Важливо розуміти, якою є частка неконтактних – і вже після цього думати про причини та про методи профілактики.



Яким би ти не був натренованим, яким би не був ”ореол захищеності”, якою б не була генетика – якщо людина з двох ніг стрибає тобі в коліно, то "хрести" розірвуться. Саме тому контактні травми ми завжди розглядаємо окремо, прибираючи із загального списку. Також бувають травми "хрестів" після гри корпус в корпус, або коли гравець падає на тебе, або коли через зовнішній вплив ти не впорався з балансом.



Фокус завжди на неконтактних, як от у Лукаса Блонделя. Він зламався самостійно, без зовнішнього впливу.

Доктор Хорхе Пабло Батіста у своєму дописі заявив, що більшість травм у поточному сезоні мала неконтактний характер, однак навіть нещодавні пошкодження перевірити особисто вдається не завжди. Що вже говорити про попередні сезони чи про 2009-й рік. У будь-якому разі, Дмитро Бабелюк впевнений – кількість розривів "хрестів" у ЗМІ виглядає значно страшнішою, ніж насправді.

Доповіді на медичних симпозіумах ФІФА та на інших заходах говорять, що епідемії розриву "хрестів" не існує. У медіа розганяють цю історію, але якщо підняти правильну статистику й розділити травми за контактними / неконтактними – то епідемії як такої немає. Кількість неконтактних травм, згідно з сучасними даними, лишається в тому самому діапазоні, що і раніше.

Будемо сподіватись, що нового рекорду в чемпіонаті Аргентини не станеться. І побажаємо здоров'я травмованим гравцям – особливо Алехандро Кабрері з Банфілда, у якого втретє за три роки рвуться "хрести". Іноді футбол буває занадто жорстоким.

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