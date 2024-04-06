Колишній наставник Челсі Френк Лемпард може продовжити свою кар'єру за океаном.

Англійський фахівець перебуває без роботи з моменту відходу з Челсі, де наприкінці сезону 2022/23 був тимчасовим тренером.

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Як повідомляє Telegraph, Федерація футболу Канади включила Френка Лемпарда до короткого списку наставників, які можуть очолити національну збірну перед чемпіонатом світу 2026 року. Англієць хоче повернутися до роботи, але чекав слушної нагоди, і ще невідомо, чи приваблива для нього робота в Канаді.

Нагадаємо, Лемпард працював лише в Англії. Він очолював Дербі Каунті, Челсі та Евертон.

Збірна Канади візьме участь у Копа Амеріка-2024. Вони потрапили до групи A, де зіграють проти Аргентини, Перу та Чилі.

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