Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард не скрывает работы клуба над подписанием замены для Кепы Аррисабалаги, который совсем не оправдал статус самого дорогого голкипера мира.

"Да, пока мы говорим, Эдуард Менди проходит медосмотр. Если все будет хорошо, то он станет игроком Челси.

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С приходом Менди возрастет конкуренция, на которую каждый обязан реагировать положительно. Кепа и Эдуард должны находить общий язык, чтобы работать в команде. Все прекрасно понимают, какие требования к основному голкиперу в этом клубе", – приводит слова Лэмпарда официальный сайт Челси.

Напомним, новичком лондонцев должен стать Эдуард Менди, за которого Ренн получит около 22 млн фунтов.

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