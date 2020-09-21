Антонио Рюдигер требует постоянной игровой практики, поэтому игрок решил сменить команду, сообщает Sky Sports.

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Лэмпард проигнорировал 27-летнего обронця в стартовых двух матчах АПЛ, не включив Антонио в заявку. Цель Рюдигера - получить вызов в сборную Германии на Евро-2020. По информации СМИ, игроком Челси интересовался наставник Ливерпуля Юрген Клопп.

В прошлом сезоне АПЛ Рюдигер провел 20 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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