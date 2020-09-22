Головний тренер Челсі Френк Лемпард не приховує роботи клубу над підписанням заміни для Кепи Аррісабалаги, який зовсім не виправдав статус найдорожчого голкіпера світу.

"Так, поки ми говоримо, Едуард Менді проходить медогляд. Якщо все буде гаразд, то він стане гравцем Челсі.

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З приходом Менді зросте конкуренція, на яку кожен зобов'язаний реагувати позитивно. Кепа і Едуард повинні знаходити спільну мову, щоб працювати в команді. Всі чудово розуміють, які вимоги до основного голкіпера в цьому клубі", – наводить слова Лемпарда офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, новачком лондонців повинен стати Едуард Менді, за якого Ренн отримає близько 22 млн фунтів.

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