"Я мав бесіду з ним, і клуб розмовляв з Віталієм.

Миколенко закликав Великобританію та ЄС до введення жорстких санкцій проти Росії

У нього є повна підтримка, яку ми можемо надати йому з нашого боку. Він тут віднедавна, тому дуже важливо, щоб він відчув це від нас.

Рішення про те, чи буде він готовий для гри проти Манчестер Сіті, буду ухвалювати з ним", – цитує Лемпарда сайт "ірисок".

Сьогодні, 26 лютого, Ман Сіті грає з Евертоном, початок о 19:30.

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