Лемпард підтримав Миколенка на фоні російської агресії в Україні
26 лютого 11:36 - Читать на русском
Головний тренер Евертона Френк Лемпард хвилюється за українського оборонця Віталія Миколенка.
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"Я мав бесіду з ним, і клуб розмовляв з Віталієм.
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У нього є повна підтримка, яку ми можемо надати йому з нашого боку. Він тут віднедавна, тому дуже важливо, щоб він відчув це від нас.
Рішення про те, чи буде він готовий для гри проти Манчестер Сіті, буду ухвалювати з ним", – цитує Лемпарда сайт "ірисок".
Сьогодні, 26 лютого, Ман Сіті грає з Евертоном, початок о 19:30.
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