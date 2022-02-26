Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко обратился к руководству Великобритании, в частности, к премьер-министру Борису Джонсону.

"Мистер Джонсон! Уважаемые члены Палаты лордов и Палаты общин! Вы, как никто другой, знаете, что в ближайшие часы будет решаться судьба Украины, безопасность границ Европы и будущее континента.

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Украинцы искренне благодарны вам за поддержку и решительные шаги в ЕС по прекращению путинской военной агрессии. Призываю Вас убедить премьер-министра Венгрии и власть Кипра срочно поддержать обращение в Совет Европы и Еврокомиссию по поводу санкций:

– отключение России от SWIFT и полное блокирование российских банков;

– закрытие европейского пространства для российских самолетов;

– заморозка и конфискация имущества российских олигархов в пользу разрушенной инфраструктуры Украины;

– выход российских компаний из MSCI;

– окончательный отказ от "Северного потока-2";

– отказ от покупки нефти, газа и угля у России;

– санкции против Путина и Лаврова.

От скорости принятия решений будет зависеть будущее Украины и всего цивилизованного мира", – написал Миколенко в своем Instagram.