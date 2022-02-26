Миколенко призвал Великобританию и ЕС к введению жестких санкций против России
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко обратился к руководству Великобритании, в частности, к премьер-министру Борису Джонсону.
"Мистер Джонсон! Уважаемые члены Палаты лордов и Палаты общин! Вы, как никто другой, знаете, что в ближайшие часы будет решаться судьба Украины, безопасность границ Европы и будущее континента.
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Украинцы искренне благодарны вам за поддержку и решительные шаги в ЕС по прекращению путинской военной агрессии. Призываю Вас убедить премьер-министра Венгрии и власть Кипра срочно поддержать обращение в Совет Европы и Еврокомиссию по поводу санкций:
– отключение России от SWIFT и полное блокирование российских банков;
– закрытие европейского пространства для российских самолетов;
– заморозка и конфискация имущества российских олигархов в пользу разрушенной инфраструктуры Украины;
– выход российских компаний из MSCI;
– окончательный отказ от "Северного потока-2";
– отказ от покупки нефти, газа и угля у России;
– санкции против Путина и Лаврова.
От скорости принятия решений будет зависеть будущее Украины и всего цивилизованного мира", – написал Миколенко в своем Instagram.
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