Возможный наставник Эвертона Фрэнк Лэмпард уже нашел потенциальное усиление ирисок в случае своего назначения.

Эвертон ворвался в борьбу с Кристал Пелас за Донни ван де Беека, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Нидерландец может стать первым новичком "ирисок" при Фрэнке Лэмпарде, который в ближайшее время должен возглавить команду Миколенко. На хавбека также претендовала Валенсия, вышедшая из переговоров. Манчестер Юнайтед готов отпустить ван де Беека только в аренду без права выкупа.

Добавим, что Донни сыграл в 14 матчах за Манчестер Юнайтед в этом сезоне, в которых забил 1 гол. В общем, нидерландец провел на поле 380 минут в кампании 2021/22.

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