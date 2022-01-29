Легенда Челси Фрэнк Лэмпард договорился с Эвертоном о предстоящем сотрудничестве.

Лэмпард возглавит Эвертон в ближайшие часы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В настоящее время "ириски" готовят контракт и уточняют последние детали договора.

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О решении уже сообщили исполняющему обязанности главного тренера Данкану Фергюсону и португальскому специалисту Витору Перейре.

Добавим, что Лэмпард уже около года остается без работы после ухода из Челси. Легенда лондонцев по разным причинам не возглавил Кристал Пэлас, Астон Виллу и Норвич.

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