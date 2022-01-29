Можливий наставник Евертона Френк Лемпард вже знайшов потенційне підсилення "ірисок" у разі свого призначення.

Евертон увірвався у боротьбу з Крістал Пелас за Донні ван де Беека, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Нідерландець може стати першим новачком "ірисок" при Френку Лемпарді, який найближчим часом має очолити команду Миколенка. На хавбека також претендувала Валенсія, яка вийшла з переговорів. Манчестер Юнайтед готовий відпустити ван де Беека лише в оренду без права викупу.

Додамо, що Донні зіграв у 14 матчах за Манчестер Юнайтед у цьому сезоні, у яких забив 1 гол. Загалом, нідерландець провів на полі 380 хвилин у кампанії 2021/22.

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