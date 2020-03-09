Лэмпард оценил шансы Челси закончить чемпионат в топ-4

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мыслями относительно борьбы за зону Лиги чемпионов.

"У нас впереди еще долгий путь. Манчестер Юнайтед в хорошей форме. Их впечатляющие приобретения в январе значительно повысили шансы на попадание в первую четверку.

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Сейчас разница между четвертым местом и пятым не очень большая. Нам нужно продолжать бороться. Если раньше я говорил, что мы андердоги, я смотрел на ситуацию в целом.

Не буду говорить, что сейчас Челси – фаворит. Нам придется сделать еще много работы. Нужно решать проблемы и набирать очки", – цитирует Лэмпарда издание Irish Mirror.

Напомним, после разгромной победы в матче 29-го тура над Эвертоном (4:0) "аристократы" занимают четвертое место АПЛ, набрав 48 очков.

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