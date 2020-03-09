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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Лэмпард оценил шансы Челси закончить чемпионат в топ-4

18:13 52 Читати українською
Лэмпард оценил шансы Челси закончить чемпионат в топ-4
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мыслями относительно борьбы за зону Лиги чемпионов.

14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родригес
51’ Виллиан
54’ Оливье Жиру
 
14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родригес
51’ Виллиан
54’ Оливье Жиру

"У нас впереди еще долгий путь. Манчестер Юнайтед в хорошей форме. Их впечатляющие приобретения в январе значительно повысили шансы на попадание в первую четверку.

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Сейчас разница между четвертым местом и пятым не очень большая. Нам нужно продолжать бороться. Если раньше я говорил, что мы андердоги, я смотрел на ситуацию в целом.

Не буду говорить, что сейчас Челси – фаворит. Нам придется сделать еще много работы. Нужно решать проблемы и набирать очки", – цитирует Лэмпарда издание Irish Mirror.

Напомним, после разгромной победы в матче 29-го тура над Эвертоном (4:0) "аристократы" занимают четвертое место АПЛ, набрав 48 очков.

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