toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОЛОС - ШАХТЕР ЮВЕНТУС - ИНТЕР

Унижение "ирисок" в видеообзоре матча Челси – Эвертон – 4:0

18:40 69 Читати українською
Унижение "ирисок" в видеообзоре матча Челси – Эвертон – 4:0
Челси – Эвертон – 4:0 – видео голов и обзор матча

Челси разгромил Эвертон (4:0) в матче 29 тура АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родригес
51’ Виллиан
54’ Оливье Жиру
 
14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родригес
51’ Виллиан
54’ Оливье Жиру

Команда Лэмпарда проводила двойной удар в каждом из таймов. Педро сначала отдал голевую передачу на Маунта, а затем четко реализовал выход один на один с Пикфордом. После перерыва достижение испанца повторил Виллиан.

Челси в родных стенах уничтожил Эвертон – "пенсионеры" забили четыре гола

Экс-звезда Шахтера точным ударом из-за пределов штрафной оформил разгром Эвертона, а через три минуты выполнил великолепную подачу на Жиру – 4:0.

blog_ava
Главные новости футбола 7 марта: Динамо скандальной победой вернулось в зону ЛЧ, успехи Барселоны, Ливерпуля и БД
07:00
492
Теги
Видеоновости Эвертон Эвертон Челси Челси Англия Челси - Эвертон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
9
мин
Ювентус
21:45
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук