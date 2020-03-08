Унижение "ирисок" в видеообзоре матча Челси – Эвертон – 4:0

Челси разгромил Эвертон (4:0) в матче 29 тура АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Команда Лэмпарда проводила двойной удар в каждом из таймов. Педро сначала отдал голевую передачу на Маунта, а затем четко реализовал выход один на один с Пикфордом. После перерыва достижение испанца повторил Виллиан.

Челси в родных стенах уничтожил Эвертон – "пенсионеры" забили четыре гола

Экс-звезда Шахтера точным ударом из-за пределов штрафной оформил разгром Эвертона, а через три минуты выполнил великолепную подачу на Жиру – 4:0.