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Лемпард оцінив шанси Челсі закінчити чемпіонат у топ-4

18:13 112 Читать на русском
Лемпард оцінив шанси Челсі закінчити чемпіонат у топ-4
Френк Лемпард / Getty Images

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився думками щодо боротьби за зону Ліги чемпіонів.

14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родрігес
51’ Вілліан
54’ Олів'є Жиру
 
14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родрігес
51’ Вілліан
54’ Олів'є Жиру

"У нас попереду ще довгий шлях. Манчестер Юнайтед у хорошій формі. Їх вражаючі придбання в січні значно підвищили шанси на потрапляння в першу четвірку.

Приниження "ірисок" у відеоогляді матчу Челсі – Евертон – 4:0

Зараз різниця між четвертим місцем і п'ятим не дуже велика. Нам потрібно продовжувати боротися. Коли раніше я говорив, що ми є андердогами, я дивився на ситуацію в цілому.

Не буду говорити, що зараз Челсі – фаворит. Нам доведеться зробити ще багато роботи. Потрібно вирішувати проблеми і набирати очки", – цитує Лемпарда видання Irish Mirror.

Нагадаємо, після розгромної перемоги в матчі 29-го туру над Евертоном (4:0) "аристократи" посідають четверту сходинку АПЛ, набравши 48 очок.

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