Лемпард оцінив шанси Челсі закінчити чемпіонат у топ-4

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився думками щодо боротьби за зону Ліги чемпіонів.

"У нас попереду ще довгий шлях. Манчестер Юнайтед у хорошій формі. Їх вражаючі придбання в січні значно підвищили шанси на потрапляння в першу четвірку.

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Зараз різниця між четвертим місцем і п'ятим не дуже велика. Нам потрібно продовжувати боротися. Коли раніше я говорив, що ми є андердогами, я дивився на ситуацію в цілому.

Не буду говорити, що зараз Челсі – фаворит. Нам доведеться зробити ще багато роботи. Потрібно вирішувати проблеми і набирати очки", – цитує Лемпарда видання Irish Mirror.

Нагадаємо, після розгромної перемоги в матчі 29-го туру над Евертоном (4:0) "аристократи" посідають четверту сходинку АПЛ, набравши 48 очок.

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