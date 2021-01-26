Экс-тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду не предоставили возможности пообщаться с бывшими подопечными после объявления об увольнении.

Как известно, вчера Челси объявил об отставке главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда, возглавлявшего "синих" с июля 2019 года.

"Не думаю, что Фрэнк захочет разговаривать со мной": Моуринью отреагировал на увольнение Лэмпарда из Челси

Поскольку срок соглашения 42-летнего специалиста с уже бывшим клубом истекает летом (контракт был подписан по схеме 2+1) – лондонский клуб будет до лета выплачивать зарплату своему экс-коучу, сообщает издание The Athletic.

Также отмечается, что Лэмпард не успел попрощаться с игроками команды после того, как узнал о своем увольнении. Экс-голкипер и технический директор клуба Петр Чех просто коротко проинформировал футболистов о решении руководства перед началом тренировки.

Напомним, в прошлом сезоне "синие" под руководством Фрэнка финишировали четвертыми в итоговой таблице АПЛ. В нынешней кампании дела шли не слишком хорошо – 9 ступень после 19-ти сыгранных туров. От зоны Лиги чемпионов лондонцев отделяет 5 очков.

Сульшер вперше побив Клоппа, Ілічіч посадив Маліновського і приструнив Мілан, старання Ярмоленка – огляд вікенду