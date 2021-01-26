"Я не думаю, что Фрэнк захочет разговаривать со мной или вообще с кем-либо, кроме своего ближнего круга – семьи и друзей. Но мне всегда грустно, когда коллега теряет работу, а Фрэнк не просто коллега. Он важный человек в моей карьере, поэтому мне жаль, что с ним это произошло.

"Через 1,5-2 года будем обсуждать отставку Тухеля": Невилл раскритиковал Челси за жесткое отношение к тренерам

Такова жестокость футбола, особенно современного, поэтому, когда вы становитесь тренером, должны знать, что рано или поздно это случится с вами", – цитирует Моуринью издание Goal.

Напомним, Лэмпард возглавил Челси летом 2019 года. В прошлом сезоне "синие" под его руководством финишировали четвертыми в итоговой таблице АПЛ. В нынешней кампании дела не слишком хороши – 9 ступень после 19-ти сыгранных туров. От зоны Лиги чемпионов лондонцев отделяет 5 очков. К слову, новым наставником "пенсионеров" авторитетные источники единогласно называют бывшего тренера ПСЖ Томаса Тухеля.

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