Екс-тренеру "синіх" Френку Лемпарду не надали можливості поспілкуватися з колишніми підопічними після оголошення про звільнення.

Як відомо, вчора Челсі оголосив про відставку головного тренера команди Френка Лемпарда, який очолював "синіх" з липня 2019 року.

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Оскільки термін угоди 42-річного фахівця з уже колишнім клубом закінчується влітку (контракт було підписано за схемою 2+1) – лондонський клуб буде до літа виплачувати зарплату своєму екс-коучу, повідомляє видання The Athletic.

Також зазначається, що Лемпард не встиг попрощатися з гравцями команди після того, як дізнався про своє звільнення. Екс-голкіпер та технічний директор клубу Петр Чех просто коротко проінформував футболістів про рішення керівництва перед початком тренування.

Нагадаємо, минулого сезону "сині" під керівництвом Френка фінішували четвертими у підсумковій таблиці АПЛ. У нинішній кампанії справи йшли не надто добре – 9 сходинка після 19-ти зіграних турів. Від зони Ліги чемпіонів лондонців відділяє 5 очок.

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