toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЛЬВОВ - ШАХТЕР ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ

Лэмпард нашел виновных в потере очков в матче с Лестером

22:19 13 Читати українською
Лэмпард нашел виновных в потере очков в матче с Лестером
Фрэнк Лэмпард / официальный сайт АПЛ

Наставник лондонского Челси Фрэнк Лэмпард пообщался с журналистами после поединка 2-го тура английской Премьер-лиги против Лестера (1:1).

7’ Мейсон Маунт
 
Оньинье Ндиди 66’
7’ Мейсон Маунт
66’ Оньинье Ндиди

"Это был действительно хороший старт, фантастический, и мы могли иметь преимущество в 2-3 мяча. Мы были быстрыми, яркими, энергичными, но затем позволили Лестеру вернуться в игру. Мне не очень понравилось, что во втором тайме мы дали им создать слишком много шансов в контратаках.

Очередная неудача Челси с Лэмпардом во главе в видеообзоре матча против Лестера – 1:1

Можем винить только себя. В каждом из наших матчей я был в восторге от больших отрезков, когда мы имели мяч, но не хватало фланговой игры или вариантов с движением мяча вперед. Нам нужно больше индивидуальности, мы видели это посреди недели (в матче за Суперкубок УЕФА – Футбол 24), но сегодня этого не было", – заявил Лэмпард в эфире Sky Sports.

Напомним, что поединок с Лестером завершился вничью 1:1. На гол хавбека Челси Мейсона Маунта забитым мячом ответил полузащитник "лис" Оньинье Ндиди.

Челси и Лестер разошлись миром – первое очко Лэмпарда в чемпионате, команда поднялась из зоны вылета

blog_ava
Зинченко: Все забудут о 30 ударах по воротам Тоттенхэма, запомнится только результат
00:25
444
Теги
Челси Челси Англия Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси - Лестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гладкий начал новый сезон в Турции с забитого гола
    Туреччина — 20:40181 Гладкий начал новый сезон в Турции с забитого гола
36
мин
Атлетико
23:00
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук