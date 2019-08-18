Лэмпард нашел виновных в потере очков в матче с Лестером

Наставник лондонского Челси Фрэнк Лэмпард пообщался с журналистами после поединка 2-го тура английской Премьер-лиги против Лестера (1:1).

"Это был действительно хороший старт, фантастический, и мы могли иметь преимущество в 2-3 мяча. Мы были быстрыми, яркими, энергичными, но затем позволили Лестеру вернуться в игру. Мне не очень понравилось, что во втором тайме мы дали им создать слишком много шансов в контратаках.

Очередная неудача Челси с Лэмпардом во главе в видеообзоре матча против Лестера – 1:1

Можем винить только себя. В каждом из наших матчей я был в восторге от больших отрезков, когда мы имели мяч, но не хватало фланговой игры или вариантов с движением мяча вперед. Нам нужно больше индивидуальности, мы видели это посреди недели (в матче за Суперкубок УЕФА – Футбол 24), но сегодня этого не было", – заявил Лэмпард в эфире Sky Sports.

Напомним, что поединок с Лестером завершился вничью 1:1. На гол хавбека Челси Мейсона Маунта забитым мячом ответил полузащитник "лис" Оньинье Ндиди.

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